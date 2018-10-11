ФСИН: актёр из сериала «Глухарь» Михаил Фатеев покончил с собой в СИЗО

Актёр Михаил Фатеев, известный по роли в сериале «Глухарь», покончил с собой в московском СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления ФСИН России.

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«В одной из карантинных камер следственного изолятора №3 покончил жизнь самоубийством данный арестованный», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря ведомства Сергея Цыганкова. Как уточняется, против Фатеева было возбуждено дело по статьям «Развратные действия и распространение порнографических материалов». Фатеев также известен по ролям в сериалах «На углу у Патриарших», «Марш Турецкого», «Диверсант». Кроме того, он играл в Театре Романа Виктюка.