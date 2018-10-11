В Госдуме призвали проверить деятельность The Insider

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев подготовил запрос в Генпрокуратуру с просьбой обратить внимание на деятельность интернет-портала The Insider.

Как заявил RT депутат, ряд публикаций подпадают под действие 137 статьи УК России о разглашении персональных данных.

«Не так давно на указанных сайтах появилась информация о Петрове и Боширове, включая сканы паспортов. Эти данные опубликовали враждебные русофобские ресурсы. Граждане не скрывают, что сотрудничают с печально известными британским СМИ. Известно также, что команда Bellingcat — основной партнёр «Инсайдера» — аффилирована британскими спецслужбами. Прошу проверить информацию в соответствии с Уголовным кодексом», — отметил Сухарев.

Ранее в МИД России прокомментировали «расследование» The Bellingcat и The Insider, которое указывает на якобы связь Александра Петрова и Руслана Боширова со спецслужбами.