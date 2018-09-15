Захарова высказалась об одном из авторов «расследования» Bellingcat и Insider

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала «расследование» The Bellingcat и The Insider, которое указывает на якобы связь россиян Александра Петрова и Руслана Боширова со спецслужбами.

К публикации дипломата в социальной сети прикреплено изображение Сергея Канева, который, по данным заинтересованного в его комментарии канала, является журналистом Центра управления расследованиями. 

«Ой, как интересно получается. Среди авторов «расследования», преподнесённого сегодня миру «Беллингкэт», значится тот же человек, который уже известен по вбросу фальшивки и работе на тот самый ЦУР?!!!!» — написала она.

В тексте говорится ещё об одном случае, когда материал, предоставленный Каневым, оказался фальшивым.

Ранее сообщалось, что Захарова прокомментировала публикации СМИ о данных паспортов Петрова и Боширова, которых Лондон подозревает в причастности к инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Также стало известно, что The Bellingcat и The Insider, ссылаясь на «базу ФМС», сообщили о возможной связи Петрова и Боширова со спецслужбами.

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