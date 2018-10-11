Путин подписал закон о запрете въезда в Россию причастным к экстремизму иностранцам

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность отказа во въезде в страну иностранцу, участвующему в деятельности экстремистских или террористических организаций.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вносит изменения в закон о порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию.

Согласно изменениям, иностранному гражданину или лицу без гражданства может быть не разрешён въезд в случае, если он «участвует в деятельности организации, включённой в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».