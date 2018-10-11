Путин подписал закон о запрете въезда в Россию причастным к экстремизму иностранцам

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает возможность отказа во въезде в страну иностранцу, участвующему в деятельности экстремистских или террористических организаций.
Путин подписал закон о запрете въезда в Россию причастным к экстремизму иностранцам
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он вносит изменения в закон о порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию. 

Согласно изменениям, иностранному гражданину или лицу без гражданства может быть не разрешён въезд в случае, если он «участвует в деятельности организации, включённой в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

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