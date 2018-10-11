Кабаева защитила кандидатскую диссертацию

Российская спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева получила степень кандидата педагогических наук в Национальном государственном университете физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает портал «Невские новости».

Отмечается, что Кабаева защитила работу по теме «Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике».

По словам спортсменки, защита далась ей нелегко.

«Но если сама хорошо знаешь эту тему, то несложно», — цитирует её ФАН.

В июле сообщалось, что диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета подтвердил учёную степень доктора исторических наук, министра культуры России Владимира Мединского.