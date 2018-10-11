Кабаева защитила кандидатскую диссертацию
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Невские новости».
Отмечается, что Кабаева защитила работу по теме «Содержание спортивно-оздоровительного этапа подготовки детей дошкольного возраста в художественной гимнастике».
По словам спортсменки, защита далась ей нелегко.
«Но если сама хорошо знаешь эту тему, то несложно», — цитирует её ФАН.
В июле сообщалось, что диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета подтвердил учёную степень доктора исторических наук, министра культуры России Владимира Мединского.