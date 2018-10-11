В МЖД заявили о снижении числа происшествий на железной дороге

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Представители Московской железной дороги заявили о снижении числа происшествий на объектах, сообщает «Вечерняя Москва».
В МЖД заявили о снижении числа происшествий на железной дороге
  • РИА Новости

«Так, в январе — сентябре 2018 года было травмировано 152 человека, из которых 71 смертельно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это меньше на 20% и 40% соответственно», — заявили в пресс-службе МЖД.

Главная причина травматизма — нарушение пешеходами правил безопасного поведения, в том числе хождение по путям в неположенном месте, переход путей перед поездом и попытка залезть на платформу или спрыгнуть с неё.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге поезд сбил переходившего пути мужчину.

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