Сторожевой корабль «Пытливый» вернулся в Севастополь из Средиземного моря
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.
«В дальней морской зоне экипаж корабля принял участие в межфлотском учении в Средиземном море», — рассказали в пресс-службе.
Военнослужащих встречали представители командования ЧФ, члены семей, моряки, ветераны, духовенство.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что танкисты Балтийского флота провели боевые стрельбы в Калининградской области.