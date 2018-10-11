Сторожевой корабль «Пытливый» вернулся в Севастополь из Средиземного моря

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Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» вернулся в Севастополь после выполнения задач в составе постоянной группировки кораблей Военно-морского флота России в Средиземном море.
Сторожевой корабль «Пытливый» вернулся в Севастополь из Средиземного моря
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«В дальней морской зоне экипаж корабля принял участие в межфлотском учении в Средиземном море», — рассказали в пресс-службе.

Военнослужащих встречали представители командования ЧФ, члены семей, моряки, ветераны, духовенство.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что танкисты Балтийского флота провели боевые стрельбы в Калининградской области.

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