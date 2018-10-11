Разозливший своим поведением Кадырова извинился

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Житель Чечни, бросивший в пассажира общественного транспорта алюминиевую банку, принёс извинения за свой поступок.
Разозливший своим поведением Кадырова извинился
  • РИА Новости

Видеозапись с извинениями опубликовало ФАН. На ней мужчина признаётся, что на распространённых в интернете кадрах действительно запечатлён он.

«Я хочу извиниться за свой недостойный поступок, который я совершил в автобусе. Бросил банку и сказал: «Ахмат — сила», — сказал он.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ролик с жителем республики, заявил, что его «возмущению нет предела», и предложил автору видео срочно явиться в Грозный.

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