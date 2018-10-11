В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Уфе

Короткая ссылка
Состояние четырёх человек, которые были госпитализированы после ДТП с автобусами в Уфе, не изменилось, они остаются в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя башкирского Минздрава.
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Уфе
  • © МЧС России по Республике Башкортостан

«Пострадавшие остаются в больнице под наблюдением врачей, их состояние не изменилось, оценивается как лёгкой и средней тяжести», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что на остановке в Уфе столкнулись автобусы ПАЗ и НефАЗ.

По данным региональной ГИБДД, в результате аварии пострадал 21 человек: 26-летний водитель ПАЗа, его 13 пассажиров и семь человек, находившихся в автобусе НефАЗ.

По факту происшествия начато расследование.

Ранее сообщалось, что на остановке в Уфе столкнулись два автобуса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить