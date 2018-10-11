В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Уфе

Состояние четырёх человек, которые были госпитализированы после ДТП с автобусами в Уфе, не изменилось, они остаются в больнице, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя башкирского Минздрава.

«Пострадавшие остаются в больнице под наблюдением врачей, их состояние не изменилось, оценивается как лёгкой и средней тяжести», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что на остановке в Уфе столкнулись автобусы ПАЗ и НефАЗ.

По данным региональной ГИБДД, в результате аварии пострадал 21 человек: 26-летний водитель ПАЗа, его 13 пассажиров и семь человек, находившихся в автобусе НефАЗ.

По факту происшествия начато расследование.

Ранее сообщалось, что на остановке в Уфе столкнулись два автобуса.