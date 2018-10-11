В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Уфе
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«Пострадавшие остаются в больнице под наблюдением врачей, их состояние не изменилось, оценивается как лёгкой и средней тяжести», — заявил собеседник агентства.
Отмечается, что на остановке в Уфе столкнулись автобусы ПАЗ и НефАЗ.
По данным региональной ГИБДД, в результате аварии пострадал 21 человек: 26-летний водитель ПАЗа, его 13 пассажиров и семь человек, находившихся в автобусе НефАЗ.
По факту происшествия начато расследование.
Ранее сообщалось, что на остановке в Уфе столкнулись два автобуса.