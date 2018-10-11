СК возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего в Магадане

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника горного участка после гибели рабочего в ходе выполнения работ по дроблению щебня. Об этом информирует следственное управление СК России по Магаданской области.

«По версии следствия, подозреваемый, являясь начальником горного участка производственного кооператива «Магаданский завод домостроения» и лицом, ответственным за безопасное проведение работ, не обеспечил безопасную эксплуатацию оборудования по переработке полезных ископаемых», — сообщили в СК.

Также в СК заявили, что подозреваемый не организовал проведение дробильных работ в соответствии с правилами безопасности и допустил работников к выполнению работ без необходимого инструктажа в условиях несоответствия рабочего места предъявляемым требованиям.

Отмечается, что 58-летний работник предприятия погиб в ходе выполнения работ по дроблению щебня на движущемся технологическом оборудовании.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).

Ранее стало известно, что в Уфе на нефтеперерабатывающем заводе один рабочий погиб и трое пострадали.