СК возбудил уголовное дело по факту гибели рабочего в Магадане
«По версии следствия, подозреваемый, являясь начальником горного участка производственного кооператива «Магаданский завод домостроения» и лицом, ответственным за безопасное проведение работ, не обеспечил безопасную эксплуатацию оборудования по переработке полезных ископаемых», — сообщили в СК.
Также в СК заявили, что подозреваемый не организовал проведение дробильных работ в соответствии с правилами безопасности и допустил работников к выполнению работ без необходимого инструктажа в условиях несоответствия рабочего места предъявляемым требованиям.
Отмечается, что 58-летний работник предприятия погиб в ходе выполнения работ по дроблению щебня на движущемся технологическом оборудовании.
Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК России («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»).
Ранее стало известно, что в Уфе на нефтеперерабатывающем заводе один рабочий погиб и трое пострадали.