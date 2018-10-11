В Уфе на нефтеперерабатывающем заводе один рабочий погиб и трое пострадали

В Уфе на нефтеперерабатывающем заводе в ходе очистки цистерны с дизельным топливом один человек погиб и трое пострадали. Об этом информирует следственное управление СК России.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение с завода о смерти рабочего и госпитализации троих его коллег с признаками химического отравления.

По данным следствия, один из сотрудников сторонней организации в ходе проведения очистительных работ внутри цистерны установки по переработке дизельного топлива почувствовал недомогание и потерял сознание. После этого двое его коллег поочерёдно спустились в цистерну и также потеряли сознание. Четвёртый рабочий остался снаружи и позвал на помощь.

«Пострадавших вытащили из цистерны и вызвали скорую помощь. Одного из рабочих спасти не удалось, остальные трое были госпитализированы с признаками химического отравления», — информирует СК.

По факту произошедшего организована проверка.

В сентябре СК начал проверку из-за травмирования двух рабочих при ремонте лифта в Москве.