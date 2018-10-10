В Северной Осетии начали проверку из-за смерти ребёнка после падения футбольных ворот
- РИА Новости
Как отмечается, 9 октября в Беслане 11-летняя школьница и её одноклассница шли на детскую площадку через футбольное поле.
Девочка подошла к металлическим воротам и стала изнутри забираться вверх по сетке. Когда она схватилась за перекладину, конструкция упала. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливается собственник территории.
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