В Северной Осетии начали проверку из-за смерти ребёнка после падения футбольных ворот

В Правобережном районе Северной Осетии начали доследственную проверку из-за смерти ребёнка после падения футбольных ворот, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Как отмечается, 9 октября в Беслане 11-летняя школьница и её одноклассница шли на детскую площадку через футбольное поле.

Девочка подошла к металлическим воротам и стала изнутри забираться вверх по сетке. Когда она схватилась за перекладину, конструкция упала. Пострадавшая скончалась по дороге в больницу.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливается собственник территории.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми завели дело из-за гибели подростка после падения каменной колонны.