Мужчина упал на рельсы на станции метро «Тверская» в Москве
- РИА Новости
Отмечается, что пострадавший выжил после произошедшего.
«Около 16:38 на станции метро «Тверская» произошёл инцидент с пассажиром, в ходе которого 65-летний москвич упал на жёсткий путь под прибывающий электропоезд. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение», — рассказал Мышляев.
По его словам, поезд по инерции продолжил движение и накрыл пассажира.
На место ЧП были вызваны сотрудники экстренных служб, которые оказали пострадавшему первую помощь.
«Медики оказали потерпевшему первую помощь, поставили предварительный диагноз: сотрясение головного мозга и ушибы и растяжения мягких тканей», — заключил собеседник агентства.
В настоящее время движение поездов на участке, где произошёл инцидент, осуществляется согласно графику.
В сентябре на станции «Тверская» Московского метрополитена, упав под колёса поезда, погиб гражданин Украины.
Также портал Nation News передавал, что на станции «Сходненская» столичного метро погиб пассажир.