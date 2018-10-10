Мужчина упал на рельсы на станции метро «Тверская» в Москве

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Пожилой мужчина упал на рельсы на станции «Тверская» Замоскворецкой линии столичного метро. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.
Мужчина упал на рельсы на станции метро «Тверская» в Москве
  • РИА Новости

Отмечается, что пострадавший выжил после произошедшего.

«Около 16:38 на станции метро «Тверская» произошёл инцидент с пассажиром, в ходе которого 65-летний москвич упал на жёсткий путь под прибывающий электропоезд. Заметив данную ситуацию, машинист применил экстренное торможение», — рассказал Мышляев.

По его словам, поезд по инерции продолжил движение и накрыл пассажира.

На место ЧП были вызваны сотрудники экстренных служб, которые оказали пострадавшему первую помощь.

«Медики оказали потерпевшему первую помощь, поставили предварительный диагноз: сотрясение головного мозга и ушибы и растяжения мягких тканей», — заключил собеседник агентства.

В настоящее время движение поездов на участке, где произошёл инцидент, осуществляется согласно графику.

В сентябре на станции «Тверская» Московского метрополитена, упав под колёса поезда, погиб гражданин Украины.

Также портал Nation News передавал, что на станции «Сходненская» столичного метро погиб пассажир.

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