Сухогруз получил трещину у побережья Крыма рядом с портом «Кавказ», в настоящее время его транспортируют на якорную стоянку с помощью буксиров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Старое судно, (произошла. — RT) трещина, подтопление, своими насосами откачивали, всё нормально. Сейчас идут на другую стоянку, где ветра меньше», — рассказали агентству в Морском спасательном подцентре Росречморфлота в Керчи.

Там также опровергли информацию СМИ о том, что сухогруз якобы получил пробоину и сел на мель.

При этом агентство со ссылкой на источник отмечает, что судно планируется транспортировать в порт «Кавказ».

Ранее сообщалось, что в Керченском проливе потерпел бедствие буксир «Шквал».