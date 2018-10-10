Сухогруз получил трещину у побережья Крыма

Короткая ссылка
Сухогруз получил трещину у побережья Крыма рядом с портом «Кавказ», в настоящее время его транспортируют на якорную стоянку с помощью буксиров. Об этом сообщает РИА Новости.
Сухогруз получил трещину у побережья Крыма
  • РИА Новости

«Старое судно, (произошла. — RT) трещина, подтопление, своими насосами откачивали, всё нормально. Сейчас идут на другую стоянку, где ветра меньше», — рассказали агентству в Морском спасательном подцентре Росречморфлота в Керчи.

Там также опровергли информацию СМИ о том, что сухогруз якобы получил пробоину и сел на мель.

При этом агентство со ссылкой на источник отмечает, что судно планируется транспортировать в порт «Кавказ».

Ранее сообщалось, что в Керченском проливе потерпел бедствие буксир «Шквал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить