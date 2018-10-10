В Кремле заявили о недопустимости ситуации с нехваткой лекарств в регионах

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о нехватке льготных лекарств в регионах и отметил, что Кремль находится в контакте с Минздравом по этому вопросу.
В Кремле заявили о недопустимости ситуации с нехваткой лекарств в регионах
  • ©pixabay.com

«В данном случае президент, безусловно, знает. Тем более эта тема фигурировала неоднократно и на прямых линиях, и в другом общении президента с людьми. Он знает, что эпизодически такая проблема случается, это недопустимо. Это повод для очень энергичных мер по предотвращению таких случаев», — заявил Песков.

При этом он подчеркнул, что обобщать ситуацию на основе отдельных трагических случаев нельзя.

«Мы в постоянном контакте с Минздравом... Каждый случай является поводом для особого внимания и особой работы по линии Минздрава», — добавил Песков.

Ранее стало известно, что в Саратове скончалась больная сахарным диабетом после того, как врачи поликлиники пять месяцев не выписывали ей льготные лекарства из-за проблем с их закупкой региональным Минздравом.

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