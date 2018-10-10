СМИ: В правительстве России поддержали предложение ввести индивидуальный учёт тепла в квартирах

В правительстве России поддержали предложение ввести индивидуальный учёт тепла в квартирах, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минстроя.

«Проект постановления поддержан федеральными органами исполнительной власти и внесён в правительство для его дальнейшего утверждения», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что это очень важный для отрасли документ, который позволит потребителям напрямую влиять на размер своего платежа.

«Мы согласовали с Минстроем данный проект постановления, в том числе с учётом наших правок», — сказали в пресс-службе Минэнерго.

Как подчеркнули в министерстве, документ отражает реальные процессы в коммунальных отраслях.

Для использования показаний личных счётчиков нужно, чтобы дом был обязательно оснащён и общедомовым прибором учёта. В Минэнерго пояснили, что это важная особенность.

Ранее в Минстрое рассказали о системе интеллектуального учёта воды и электричества.