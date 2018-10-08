В Минстрое рассказали о системе интеллектуального учёта воды и электричества

Замглавы Минстроя Андрей Чибис в беседе с kp.ru рассказал о системе интеллектуального учёта воды и электричества.

«Мы сейчас запускаем проект «Умный город». Там будут мероприятия, связанные с городской инфраструктурой. Основная цель проекта — сделать город комфортным, удобным, безопасным. И одна из задач — перейти на систему интеллектуального учёта ресурсов на горизонте в пять-десять лет», — заявил он.

По его словам, это должно решаться не за счёт потребителей, а с помощью тех компаний, которые поставляют воду и электричество.

Соответствующий законопроект разработан Минстроем. В настоящее время он проходит процедуру согласования.

Ранее СМИ сообщали, что в России планируют сделать обязательной установку «умных» счётчиков в домах.