В Минстрое рассказали о системе интеллектуального учёта воды и электричества

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Замглавы Минстроя Андрей Чибис в беседе с kp.ru рассказал о системе интеллектуального учёта воды и электричества.
В Минстрое рассказали о системе интеллектуального учёта воды и электричества
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«Мы сейчас запускаем проект «Умный город». Там будут мероприятия, связанные с городской инфраструктурой. Основная цель проекта — сделать город комфортным, удобным, безопасным. И одна из задач — перейти на систему интеллектуального учёта ресурсов на горизонте в пять-десять лет», — заявил он.

По его словам, это должно решаться не за счёт потребителей, а с помощью тех компаний, которые поставляют воду и электричество.

Соответствующий законопроект разработан Минстроем. В настоящее время он проходит процедуру согласования.

Ранее СМИ сообщали, что в России планируют сделать обязательной установку «умных» счётчиков в домах.

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