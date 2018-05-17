СМИ: В России планируют сделать обязательной установку «умных» счётчиков в домах

В России предлагают в 2019 году сделать обязательной установку в жилых домах счётчиков с функцией дистанционной передачи данных. Нововведение коснётся зданий после капитального ремонта и новостроек. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документ Минстроя.

Отмечается, что разработка поправок в нормативные документы начнётся в 2019 году, а изменения вступят в силу не ранее 1 июля следующего года.

Как полагает один из авторов проекта, председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Александр Сидякин, многие собственники подкручивают счётчики, и оплата ложится на других жителей дома.

По его словам, во всех «умных» счётчиках будет стоять электронная головка, которая передаёт показания в пределах 4—6 км в онлайн-режиме. Как отметил Сидякин, таким образом, «любое вторжение» будет зафиксировано.

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