Процесс по делу Серебренникова начнётся 17 октября

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Мещанский суд Москвы 17 октября начнёт процесс по делу режиссёра Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищениях в «Седьмой студии».
Процесс по делу Серебренникова начнётся 17 октября
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлию Сухинину.

«Суд проведёт предварительное заседание по делу», — сказала она.

По закону эта стадия процесса проходит в закрытом режиме.

4 октября стало известно, что уголовное дело в отношении режиссёра Кирилла Серебренникова о хищениях в «Седьмой студии» передано в суд.

Режиссёр обвиняется в хищении средств, которые были выделены в 2011—2014 годах на проект «Платформа».

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