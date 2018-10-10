Процесс по делу Серебренникова начнётся 17 октября
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Юлию Сухинину.
«Суд проведёт предварительное заседание по делу», — сказала она.
По закону эта стадия процесса проходит в закрытом режиме.
4 октября стало известно, что уголовное дело в отношении режиссёра Кирилла Серебренникова о хищениях в «Седьмой студии» передано в суд.
Режиссёр обвиняется в хищении средств, которые были выделены в 2011—2014 годах на проект «Платформа».