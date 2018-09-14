Расследование уголовного дела в отношении Кирилла Серебренникова завершено

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Расследование уголовного дела в отношении режиссёра Кирилла Серебренникова завершено. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
Расследование уголовного дела в отношении Кирилла Серебренникова завершено
  • РИА Новости

«Завершено расследование уголовного дела в отношении Кирилла Серебренникова, Алексея Малобродского, Юрия Итина и Софьи Апфельбаум», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Уточняется, что уголовное дело в отношении Нины Масляевой выделено в отдельное производство в связи с заключением с ней досудебного соглашения о сотрудничестве.

Ранее Московский городской суд продлил до 19 октября срок домашнего ареста российскому режиссёру Кириллу Серебренникову.

Режиссёр обвиняется в хищении средств, которые были выделены в 2011—2014 годах на проект «Платформа». 

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