СК опубликовал видео с места убийства следователя в Подмосковье

Следственный комитет опубликовал видео с места убийства следователя полиции. В СК также отметили, что несколько месяцев назад неизвестные подожгли личный автомобиль убитой.

«Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя полиции в Красногорском районе Подмосковья, в том числе связанную со служебной деятельностью. Известно, что несколько месяцев назад неустановленными лицами был подожжён личный автомобиль потерпевшей», — проинформировали в СК.

Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя полиции в Красногорском районе Подмосковья, в т.ч. связанную со служебной деятельностью.



Известно, что несколько месяцев назад неустановленными лицами был подожжен личный автомобиль потерпевшей pic.twitter.com/IxD7f8Z1Dg — Следственный комитет (@sledcom_rf) 10 октября 2018 г.

Как сообщалось ранее, в Подмосковье неизвестный застрелил подполковника полиции, которая вышла из подъезда многоэтажного дома в Красногорском районе.