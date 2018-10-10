СК опубликовал видео с места убийства следователя в Подмосковье

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Следственный комитет опубликовал видео с места убийства следователя полиции. В СК также отметили, что несколько месяцев назад неизвестные подожгли личный автомобиль убитой.
СК опубликовал видео с места убийства следователя в Подмосковье
  • © Следственный комитет Российской Федерации

«Следствие рассматривает несколько версий убийства следователя полиции в Красногорском районе Подмосковья, в том числе связанную со служебной деятельностью. Известно, что несколько месяцев назад неустановленными лицами был подожжён личный автомобиль потерпевшей», — проинформировали в СК.

Как сообщалось ранее, в Подмосковье неизвестный застрелил подполковника полиции, которая вышла из подъезда многоэтажного дома в Красногорском районе.

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