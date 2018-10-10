Госдума приняла в первом чтении проект о налоговых льготах для пенсионеров
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Документ был внесён в нижнюю палату парламента президентом России Владимиром Путиным.
Проект сохраняет действующие федеральные льготы по земельному налогу и налогу на имущество для граждан, подпадающих под действующие по состоянию на 31 декабря 2018 года условия назначения пенсии.
Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, он направлен на «недопущение ухудшения положения физических лиц, в отношении которых законом… предусматривается поэтапное повышение пенсионного возраста».