Спасатели ликвидируют последствия разлива авиатоплива после ЧП с самолётом в Якутске
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«Служба спасения Якутии направила туда специальное подразделение ЛАРН (ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов) для оперативной ликвидации последствий разлива авиакеросина», — цитирует Фатеева РИА Новости.
По его словам, работы проводятся в усиленном режиме.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после инцидента с самолётом в Якутске.
9 октября самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс по маршруту Улан-Удэ — Якутск, после приземления выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.