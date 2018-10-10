Спасатели ликвидируют последствия разлива авиатоплива после ЧП с самолётом в Якутске

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Спасатели ликвидируют последствия разлива авиакеросина после инцидента с самолётом, который выехал за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Якутска. Об этом заявил специалист по связям с общественностью ГКУ «Служба спасения РС (Я)» Николай Фатеев.
Спасатели ликвидируют последствия разлива авиатоплива после ЧП с самолётом в Якутске
  • ©СК России

«Служба спасения Якутии направила туда специальное подразделение ЛАРН (ликвидация аварийных разливов нефтепродуктов) для оперативной ликвидации последствий разлива авиакеросина», — цитирует Фатеева РИА Новости.

По его словам, работы проводятся в усиленном режиме.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после инцидента с самолётом в Якутске.

9 октября самолёт Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Якутия», выполнявший рейс по маршруту Улан-Удэ — Якутск, после приземления выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. 

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