В Севастополе завели дело из-за смерти беременной в больнице

В Севастополе завели уголовное дело по факту смерти женщины, находившейся на седьмом месяце беременности. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональное СУ СК России.

По имеющимся данным, 21 сентября 36-летняя жительница города была госпитализирована с жалобами на плохое самочувствие. Бригада скорой помощи доставила её в Городскую больницу №5 — Центр охраны здоровья матери и ребёнка.

Пациентку поместили в отделение анестезиологии и реанимации. Судебная медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало кровоизлияние в пространство головного мозга.

Подозреваемым в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей грозит ограничение свободы на срок до трёх лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области возбудили дело из-за смерти младенца в больнице.