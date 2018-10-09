В Севастополе завели дело из-за смерти беременной в больнице
- РИА Новости
По имеющимся данным, 21 сентября 36-летняя жительница города была госпитализирована с жалобами на плохое самочувствие. Бригада скорой помощи доставила её в Городскую больницу №5 — Центр охраны здоровья матери и ребёнка.
Пациентку поместили в отделение анестезиологии и реанимации. Судебная медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стало кровоизлияние в пространство головного мозга.
Подозреваемым в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей грозит ограничение свободы на срок до трёх лет.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области возбудили дело из-за смерти младенца в больнице.