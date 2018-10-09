Директор ФСБ рассказал о предотвращённых терактах на Северном Кавказе в 2018 году

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Директор ФСБ России Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) в Махачкале рассказал о предотвращённых в 2018 году терактах на Северном Кавказе.
Директор ФСБ рассказал о предотвращённых терактах на Северном Кавказе в 2018 году
  • © ФСБ России
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Конкретные результаты проведённых в текущем году оперативных и боевых мероприятий — это шесть предотвращённых терактов. Задержаны 63 бандита и 142 пособника. Уничтожены 50 боевиков, в том числе главари действовавших в Чечне и Дагестане террористических группировок», — сказал он.

Ранее НАК заявил о попытках террористических организаций создать свои ячейки по всей России.

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