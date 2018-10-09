Глава ФСБ рассказал о вовлечении террористами детей в преступную деятельность

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Международные террористы, используя пропагандистские приёмы, активно вовлекают детей и подростков в преступную деятельность, заявил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников.
Глава ФСБ рассказал о вовлечении террористами детей в преступную деятельность
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом он рассказал во время заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) в Махачкале.

«Эмиссары международных террористических организаций делают упор на пропаганду идеологии терроризма в молодёжной среде. В проведение насильственных акций ими активно вовлекаются несовершеннолетние. Из пяти участников августовской серии нападений на сотрудников правоохранительных органов в Чеченской Республике четверо не достигли 18 лет», — сказал Бортников.

В августе НАК заявил о попытках террористических организаций создать свои ячейки по всей России.

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