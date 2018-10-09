Глава ФСБ рассказал о вовлечении террористами детей в преступную деятельность
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
Об этом он рассказал во время заседания Национального антитеррористического комитета (НАК) в Махачкале.
«Эмиссары международных террористических организаций делают упор на пропаганду идеологии терроризма в молодёжной среде. В проведение насильственных акций ими активно вовлекаются несовершеннолетние. Из пяти участников августовской серии нападений на сотрудников правоохранительных органов в Чеченской Республике четверо не достигли 18 лет», — сказал Бортников.
В августе НАК заявил о попытках террористических организаций создать свои ячейки по всей России.