Анестезиолога признали виновным в смерти ребёнка в Вологде

Анестезиолога-реаниматолога признали виновным в причинении смерти по неосторожности в Вологде, сообщают «Невские новости».

10 февраля 2017 года в областную детскую клиническую больницу поступила пятилетняя девочка с пневмонией. Её состояние быстро ухудшилось, и на следующий день после госпитализации она умерла.

Установлено, что ребёнку несвоевременно оказали помощь. Ошибка анестезиолога вызвала у пациентки расстройство жизненно важных функций.

Родители не сразу обратились в правоохранительные органы. В конце июня 2017 года отец пришёл к следователям и сообщил о случившемся.

Суд назначил врачу наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием в колонии-поселении, передаёт kp.ru со ссылкой на региональное СУ СК России. Он также не сможет работать в должности медицинского специалиста в течение двух с половиной лет.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае врача-педиатра признали виновной в смерти годовалого ребёнка.