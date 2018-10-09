Уголовное дело возбуждено после обрушения моста в Приамурье

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В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения автомобильного моста на железнодорожные пути Транссибирской магистрали в городе Свободном. Об этом сообщается на сайте СК России.
Уголовное дело возбуждено после обрушения моста в Приамурье
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК России («Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в момент происшествия по мосту двигался грузовой автомобиль. Водитель был госпитализирован.

Ранее было опубликовано видео обрушения моста.

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