В Москве начали проходку перегонных тоннелей на южном участке БКЛ

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В столице начали проходку перегонных тоннелей между станцией «Каховская» и будущей станцией «Зюзино» на южном участке Большой кольцевой линии метро, сообщает «Вечерняя Москва».
В Москве начали проходку перегонных тоннелей на южном участке БКЛ
  • РИА Новости

Об этом заявил мэр Сергей Собянин.

По его словам, протяжённость южного участка от «Проспекта Вернадского» до «Каховской» составит 6,2 км.

Помимо «Зюзино», будут построены ещё две станции — «Улица Новаторов» и «Воронцовская».

Со своей стороны, заммэра Марат Хуснуллин назвал строительство БКЛ огромным шагом с точки зрения развития транспортной инфраструктуры города. Об этом сообщает «Утро.ру».

По словам Хуснуллина, со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, пять пересадок на первоочередные МЦД «Одинцово — Лобня» и «Подольск — Нахабино», 11 пересадок на линии железной дороги.

Ранее сообщалось, что в Москве началось строительство Южного участка БКЛ.

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