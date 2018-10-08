Следователи прокомментировали гибель двух аквалангистов из Новосибирска в Кузбассе

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Следственное управление СК России по Кемеровской области прокомментировало гибель двух аквалангистов из Новосибирска, сообщает ВашГород.ру.
Следователи прокомментировали гибель двух аквалангистов из Новосибирска в Кузбассе
  • ©Следственный комитет Российской Федерации

Установлено, что в 70-метровый затопленный карьер в Ленинск-Кузнецком районе нырнули три аквалангиста, планировавшие погрузиться на глубину 20 метров. Один из них в процессе спуска понял, что ему не хватает кислорода, и экстренно всплыл на поверхность.

Два других аквалангиста не поднялись. На место прибыли сотрудники МЧС, затем были привлечены дайверы из Новосибирска, имеющие допуск на глубину до 60 метров.

Тела пропавших обнаружены в середине водоёма.

Ранее стало известно, что СК начал доследственную проверку после того, как два аквалангиста пропали в заброшенном карьере в Кузбассе.

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