В Минстрое прокомментировали ситуацию с перевозками мусора в России

Замглавы Минстроя Андрей Чибис в беседе с kp.ru прокомментировал ситуацию с перевозками мусора в России.

«За тему отходов и реформу этой сферы отвечают наши коллеги из Минприроды. Мы им активно помогаем в своей части. Первая задача, которую нужно решать, — сделать так, чтобы мусор, собираемый в нашем дворе, ехал на сортировку. Там бы извлекались ценные компоненты и шли в переработку, а остальное — на безопасное захоронение», — заявил он.

По его словам, недобросовестные перевозчики не хотят платить полигону за захоронение, поэтому везут мусор или на нелегальную свалку, или в овраг, и важно решить именно эту проблему.

Как напомнил Чибис, с января 2019 года во всех регионах появятся специально отобранные региональные операторы, задача которых — обеспечить вывоз и доставку мусора, то есть выбора у перевозчика не останется, поскольку все его передвижения будут отслеживаться.

Ранее URA.RU сообщало, что для решения вопроса по вывозу мусора из Челябинска решили дополнительно выделить 20 млн рублей.