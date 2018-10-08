Эксперт рассказал о развитии электротранспорта в Москве

Руководитель направления «Общественный транспорт» экспертного центра «Пробок.нет» Александр Чекмарёв в беседе с m24 рассказал о развитии электротранспорта в Москве.

По его словам, Москва старается развивать трамвай как экологичный вид транспорта с высокой провозной способностью.

«Развитие трамваев и электробусов — это перспективные технологии, с которыми город должен продолжать работать», — отметил он.

В свою очередь, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаил Блинкин отметил, что Москва идёт по пути развития европейских городов.

«В настоящее время троллейбусные маршруты сохранились в качестве исторических раритетов в считаном количестве городов. Троллейбусы уступили место автобусам высших экологических классов, а в последние годы ещё и электробусам», — рассказал Блинкин.

Ранее независимый автоэксперт Виталий Архиреев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил перспективы использования электромобилей в России.