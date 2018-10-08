В аэропорту Сочи задержали авиадебошира

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В аэропорту Сочи полицейские задержали пассажира за нарушение общественного порядка на борту воздушного судна, выполнявшего рейс из Москвы. Об этом информирует пресс-служба Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.
В аэропорту Сочи задержали авиадебошира
  • РИА Новости

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Сочи от диспетчера аэропорта поступила информация о том, что один из пассажиров во время полёта рейса Москва — Сочи в неадекватном состоянии нарушает общественный порядок и не реагирует на замечания бортпроводников», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажира доставили в дежурную часть полиции в аэропорту Сочи, а затем направили на медицинское освидетельствование. Было установлено, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что 28-летнего москвича привлекли к административной ответственности по ст. 20.1 и 20.21 КоАП России.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале вынесли приговор жительнице Москвы за дебош на борту рейса Екатеринбург — Пекин.

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