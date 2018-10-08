Путин уволил спецпредставителя по развитию торговли с Украиной
Российский лидер Владимир Путин освободил от должности спецпредставителя президента по развитию торгово-экономических отношений с Украиной Дмитрия Ливанова.
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Об этом свидетельствует указ президента.
Ранее Путин назначил Игоря Неверова начальником Управления президента по внешней политике. Занимавший этот пост ранее Александр Манжосин освобождён от должности.
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