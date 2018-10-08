Женщина и ребёнок погибли при пожаре в ЯНАО

Женщина и ребёнок погибли в результате пожара в деревянном жилом строении на территории города Ноябрьска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Как отмечается, по прибытии пожарных на место происшествия наблюдалось открытое горение строения, что свидетельствует о позднем обращении в пожарную охрану.

«Спасатели немедленно приступили к тушению пожара и спасению людей. В ходе боевой разведки были обнаружены женщина и ребёнок без признаков жизни», — говорится в сообщении.

В ведомстве также проинформировали о спасении из горящего строения мужчины.

В июле URA.RU передавало, что при пожаре в Свердловской области погибли двое детей.