Женщина и ребёнок погибли при пожаре в ЯНАО

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Женщина и ребёнок погибли в результате пожара в деревянном жилом строении на территории города Ноябрьска, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Женщина и ребёнок погибли при пожаре в ЯНАО
  • РИА Новости

Как отмечается, по прибытии пожарных на место происшествия наблюдалось открытое горение строения, что свидетельствует о позднем обращении в пожарную охрану.

«Спасатели немедленно приступили к тушению пожара и спасению людей. В ходе боевой разведки были обнаружены женщина и ребёнок без признаков жизни», — говорится в сообщении.

В ведомстве также проинформировали о спасении из горящего строения мужчины. 

В июле URA.RU передавало, что при пожаре в Свердловской области погибли двое детей.

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