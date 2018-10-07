Калининградская область заключила соглашение о сотрудничестве с Российским союзом строителей

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Калининградская область подписала соглашение о сотрудничестве с Российским союзом строителей, сообщает «Янтарный край».
Калининградская область заключила соглашение о сотрудничестве с Российским союзом строителей
  • РИА Новости

И.о. министра строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз заявил о важности обмена опытом в области применения стройматериалов, возведения новых строительных конструкций.

«Необходимо обеспечить дома малыми архитектурными формами, нормальными детскими площадками, озеленением. Предусмотреть благоустройство общедомовой территории. Немаловажна «безбарьерная среда», — отметил Черномаз.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что Хабаровский край и Кемеровская область договорились о сотрудничестве.

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