Калининградская область заключила соглашение о сотрудничестве с Российским союзом строителей

Калининградская область подписала соглашение о сотрудничестве с Российским союзом строителей, сообщает «Янтарный край».

И.о. министра строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз заявил о важности обмена опытом в области применения стройматериалов, возведения новых строительных конструкций.

«Необходимо обеспечить дома малыми архитектурными формами, нормальными детскими площадками, озеленением. Предусмотреть благоустройство общедомовой территории. Немаловажна «безбарьерная среда», — отметил Черномаз.

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что Хабаровский край и Кемеровская область договорились о сотрудничестве.