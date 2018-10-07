Берлускони раскрыл «ложь» о Чёрном море

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони опубликовал в Twitter фотографию с черноморского побережья.

«Я раскрыл ещё одну распространённую «ложь»: Чёрное море не чёрное, а красивого насыщенного синего цвета..», — написал он.

Ho scoperto un'altra diffusa 'bugia': il Mar Nero non è nero ma un di azzurro intenso bellissimo.. #marneropic.twitter.com/rcf0F8yCEv — Silvio Berlusconi (@berlusconi) 7 октября 2018 г.

6 октября Берлускони написал в Facebook, что полетел на день рождения к президенту России Владимиру Путину.

В воскресенье, 7 октября, Путину исполнилось 66 лет.

В 2015 году Берлускони посетил Крым и заявил, что полуостров произвёл на него большое впечатление.