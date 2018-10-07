Летевший в Москву самолёт экстренно сел в Ставрополе из-за плохого самочувствия пассажира

Самолёт, следовавший рейсом Ереван — Москва, экстренно приземлился в аэропорту Ставрополя из-за недомогания пассажира. Об этом сообщили в руководстве аэропорта.

©Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com

globallookpress.com

«На борту самолёта пассажир почувствовал себя плохо, самолёт произвёл посадку в Ставрополе. К месту была вызвана бригада медиков», — цитирует ТАСС представителя воздушной гавани. Как уточняется, пассажира госпитализировали. Ранее портал Nation News передавал, что в Санкт-Петербурге совершил экстренную посадку самолёт, выполнявший рейс из Шанхая в Хельсинки.