Летевший в Москву самолёт экстренно сел в Ставрополе из-за плохого самочувствия пассажира
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- globallookpress.com
«На борту самолёта пассажир почувствовал себя плохо, самолёт произвёл посадку в Ставрополе. К месту была вызвана бригада медиков», — цитирует ТАСС представителя воздушной гавани.
Как уточняется, пассажира госпитализировали.
Ранее портал Nation News передавал, что в Санкт-Петербурге совершил экстренную посадку самолёт, выполнявший рейс из Шанхая в Хельсинки.