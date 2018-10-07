Отряд российских кораблей завершил деловой визит в Японию

Отряд кораблей Тихоокеанского флота России (ТОФ) завершил деловой визит в порт Хакодате на японском острове Хоккайдо. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Отмечается, что российские корабли покинули военно-морскую базу сил морской самообороны Японии.

«В период с 4 по 6 октября в соответствие с программой визита начальник штаба Подводных сил ТОФ контр-адмирал Эдуард Михайлов и командиры кораблей нанесли визиты вежливости командному составу военно-морской базы, полицейским и городским властям Хакодате», — указано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что российские корабли продолжают выполнение задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

4 октября стало известно, что отряд ТОФ России во главе с флагманским ракетным крейсером «Варяг» прибыл в Японию.