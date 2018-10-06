СК опроверг информацию, что пилот разбившегося под Костромой вертолёта был застрелен

СК России опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что пилот потерпевшего крушение в Костромской области вертолёта, на борту которого находился замгенпрокурора Саак Карапетян, был застрелен. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Информация не соответствует действительности. Ни у одного из погибших в катастрофе не обнаружено огнестрельных ранений», — цитирует её РИА Новости.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что пилот Станислав Михнов был убит двумя выстрелами до крушения вертолёта.

По предварительным данным, заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян погиб при падении вертолёта в Костромской области. Авиакатастрофа произошла вечером 3 октября в 1,5—2 км от населённого пункта Вонышево, в районе нежилой деревни.

СК России возбудил уголовное дело по факту крушения вертолёта.