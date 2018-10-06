СК опроверг информацию, что пилот разбившегося под Костромой вертолёта был застрелен
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«Информация не соответствует действительности. Ни у одного из погибших в катастрофе не обнаружено огнестрельных ранений», — цитирует её РИА Новости.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что пилот Станислав Михнов был убит двумя выстрелами до крушения вертолёта.
По предварительным данным, заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян погиб при падении вертолёта в Костромской области. Авиакатастрофа произошла вечером 3 октября в 1,5—2 км от населённого пункта Вонышево, в районе нежилой деревни.
СК России возбудил уголовное дело по факту крушения вертолёта.