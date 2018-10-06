СК опроверг информацию, что пилот разбившегося под Костромой вертолёта был застрелен

Короткая ссылка
СК России опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что пилот потерпевшего крушение в Костромской области вертолёта, на борту которого находился замгенпрокурора Саак Карапетян, был застрелен. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
СК опроверг информацию, что пилот разбившегося под Костромой вертолёта был застрелен
  • © Следственный комитет Российской Федерации

«Информация не соответствует действительности. Ни у одного из погибших в катастрофе не обнаружено огнестрельных ранений», — цитирует её РИА Новости.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что пилот Станислав Михнов был убит двумя выстрелами до крушения вертолёта.

По предварительным данным, заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян погиб при падении вертолёта в Костромской области. Авиакатастрофа произошла вечером 3 октября в 1,5—2 км от населённого пункта Вонышево, в районе нежилой деревни.

СК России возбудил уголовное дело по факту крушения вертолёта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить