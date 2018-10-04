Замгенпрокурора России, предварительно, погиб в авиакатастрофе под Костромой

По предварительным данным, заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян погиб при падении вертолёта в Костромской области.

«На данный момент могу подтвердить, что, по предварительной информации, одной из жертв авиакатастрофы в Костромской области стал заместитель генпрокурора Саак Альбертович Карапетян. Для окончательного ответа нужно дождаться результатов экспертизы», — сказал официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, Карапетян находился в отпуске.

Отмечается, что для точного установления жертв авиакатастрофы потребуется проведение ряда экспертиз.

Ранее стало известно, что Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с крушением вертолёта в Костромской области, в результате которого погибли три человека.