В Крыму оценили идею главы делегации из Норвегии об открытии турфирмы по поездкам на полуостров

Председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму в Республике Крым Алексей Черняк в беседе с ФАН оценил идею главы делегации из Норвегии Хенрика Вебера об открытии турфирмы по поездкам на полуостров.

«Будем всецело помогать, уже предоставили главе норвежской делегации полный пакет документов и список партнёров, специалистов по приёму групп из европейских стран и англоязычных туристов», — заявил Черняк.

По его словам, появление такой турфирмы позволит реализовать проекты по обмену туристов в Норвегию и другие страны.

Делегация пробудет в Крыму до 6 октября.

Ранее Вебера наградили грамотой и нагрудным знаком за формирование позитивного имиджа Крыма за рубежом.

Также член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в беседе с Nation News прокомментировал визит американской делегации общественных деятелей в Крым.