СК расследует дело о злоупотреблениях в фонде Доктора Лизы

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В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рассказали, что Следственный комитет расследует уголовное дело о злоупотреблении полномочиями со стороны руководителя организации «Справедливая помощь Доктора Лизы»
СК расследует дело о злоупотреблениях в фонде Доктора Лизы
  • РИА Новости

«Указанное уголовное дело возбуждено 1 августа 2018 года по ч. 1 ст. 201 УК России по заявлению бывшего члена правления МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Авиловой Н.С. о злоупотреблении руководителем организации Соколовой К.Я. своими полномочиями, что, по мнению заявителя, могло повлечь причинение материального ущерба», — говорится в тексте.

Отмечается, что расследование осуществляет Главное следственное управление СК России и оно находится на особом контроле председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Ранее адвокат Анна Агранович прокомментировала в разговоре с RT сообщения о возбуждении дела о злоупотреблениях в фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы».

25 декабря 2016 года над Чёрным морем потерпел крушение самолёт Ту-154.

Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. Среди них была и основательница фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза. 

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