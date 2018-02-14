Новый фонд Доктора Лизы начнёт свою работу 20 февраля

Новый фонд Доктора Лизы (Елизаветы Глинки) начнёт свою благотворительную деятельность с 20 февраля. Об этом рассказала журналистка Александра Красногородская.

Основателями организации стали супруг погибшей в авиакатастрофе над Чёрным морем Елизаветы Глинки — Глеб Глинка и её помощница Наталья Авилова.

На своей странице в Facebook Красногородская отметила, что открытие фонда будет приурочено ко дню рождения Доктора Лизы — 20 февраля.

«Работа только запускается. Но по традиции — по традиции ещё Доктора Лизы — в свой день рождения она обычно помогала нуждающимся. И в этом году 20 февраля сотрудники нового фонда Доктора Лизы отправятся в социальный приют для бездомных в Люблино, который носит имя Елизаветы Глинки», — написала она.

25 декабря 2016 года над Чёрным морем потерпел крушение самолёт Ту-154.

Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. Среди них была и основательница фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза.