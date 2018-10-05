Строительство трассы М-11 приостановлено из-за археологических находок

Строительство скоростной автомобильной дороги М-11 Москва — Санкт-Петербург приостановлено, говорится на сайте «Автодор». Данное решение было принято в связи с обнаружением ценных археологических находок разных эпох.

Отмечается, что при подготовке полосы отвода дороги обнаружены предметы, которым более 3000 лет.

Также были найдены артефакты более поздних эпох, в том числе сооружения времён Великой Отечественной войны.

Как отмечают «Невские новости», на месте строительства специалисты нашли фрагменты керамики и шлифовального топора, очаги и следы славянской колонизации приблизительно XIV—XV веков.

В сообщении пресс-центра говорится, что работы продолжатся после завершения раскопок и отзыва Комитетом по культуре Ленобласти требования о приостановке работ.

В начале сентября глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что скоростная платная трасса М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга может быть полностью введена в эксплуатацию в следующем году.