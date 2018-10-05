Строительство трассы М-11 приостановлено из-за археологических находок
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Отмечается, что при подготовке полосы отвода дороги обнаружены предметы, которым более 3000 лет.
Также были найдены артефакты более поздних эпох, в том числе сооружения времён Великой Отечественной войны.
Как отмечают «Невские новости», на месте строительства специалисты нашли фрагменты керамики и шлифовального топора, очаги и следы славянской колонизации приблизительно XIV—XV веков.
В сообщении пресс-центра говорится, что работы продолжатся после завершения раскопок и отзыва Комитетом по культуре Ленобласти требования о приостановке работ.
В начале сентября глава Минтранса России Евгений Дитрих заявил, что скоростная платная трасса М-11 от Москвы до Санкт-Петербурга может быть полностью введена в эксплуатацию в следующем году.