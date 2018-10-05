Экс-сотрудник «Алмаз-Антей» заявил об «украденных» США технологиях С-300

С российским комплексом С-300 может сравниться только американский ЗРК Patriot, заявил бывший гендиректор Головного системного конструкторского бюро (ГСКБ) концерна ПВО «Алмаз-Антей» Игорь Ашурбейли.

«Пока мы делали С-400, американцы подсуетились, кое-что подворовали и довели до определённой кондиции», — цитирует телеканал «Звезда» Ашурбейли.

При этом он подчеркнул, что у российских С-400 и С-500 не существует конкурентов в мире.

В конце мая американский телеканал сообщал, что Россия успешно испытала системы противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500.

Эксперт Айтеч Бижев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал данные СМИ.