Американский телеканал сообщил об успешных испытаниях С-500 в России

Россия провела испытания системы противовоздушной обороны (ПВО) нового поколения С-500.

Об этом сообщает американский телеканал CNBC, ссылаясь на данные источников, получивших информацию от разведки США.

По данным телеканала, С-500 смогла поразить цель на расстоянии около 481 км, что почти на 80 км больше, чем во время предыдущих тестов.

«Россия утверждает, что ракетная система наземного базирования способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, авиацию, включая самолеты-невидимки, такие как F-22 и F-35», — отмечает канал.

В октябре прошлого года российские военные заявляли, что новейшие зенитные ракетные системы С-500 поступят на вооружение Воздушно-космических сил России ближе к 2020 году.

С-500 — мобильная зенитная ракетная система большой дальности, которая разрабатывается для поражения любых аэродинамических и баллистических целей.

Об уникальных возможностях С-500 — в материале RT.