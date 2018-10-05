СМИ узнали о решении властей разрешить продажу алкоголя на заправках
- РИА Новости
Об этом информирует газета «Ведомости» со ссылкой на участника встречи и двух чиновников.
Как рассказал представитель Козака, предложения вернуть данные алкогольные напитки на АЗС действительно обсуждались в контексте стабилизации розничного топливного рынка.
Таким образом, как отмечается, правительство поддержало идеи сенатора Геннадия Орденова, который в январе 2017 года внёс в Госдуму проект, разрешающий продажу алкоголя крепостью до 16,5% на АЗС.
При этом, как позднее сообщило агентство РИА Новости, Козак поручил проработать вопрос возобновления продаж алкоголя на АЗС.
Ранее газета «Известия» писала, что Минфин внёс проект закона, который разрешает продажу алкоголя в интернете.