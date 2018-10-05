СМИ узнали о решении властей разрешить продажу алкоголя на заправках

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Правительство приняло решение разрешить продажу вина и пива на заправках после совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, которое прошло в сентябре.
СМИ узнали о решении властей разрешить продажу алкоголя на заправках
  • РИА Новости

Об этом информирует газета «Ведомости» со ссылкой на участника встречи и двух чиновников.

Как рассказал представитель Козака, предложения вернуть данные алкогольные напитки на АЗС действительно обсуждались в контексте стабилизации розничного топливного рынка.

Таким образом, как отмечается, правительство поддержало идеи сенатора Геннадия Орденова, который в январе 2017 года внёс в Госдуму проект, разрешающий продажу алкоголя крепостью до 16,5% на АЗС.

При этом, как позднее сообщило агентство РИА Новости, Козак поручил проработать вопрос возобновления продаж алкоголя на АЗС. 

Ранее газета «Известия» писала, что Минфин внёс проект закона, который разрешает продажу алкоголя в интернете. 

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