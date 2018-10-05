В московском метро погиб мужчина
«Примерно в 22.05 на станции «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена произошёл инцидент с пассажиром, в ходе которого 19-летний москвич оказался на жёстком пути под приближающимся электропоездом», — заявил Мышляев.
По его словам, машинист электропоезда применил экстренное торможение, но несмотря на это поезд по инерции наехал на мужчину.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее стало известно, что в московском метро погиб гражданин Украины.