В московском метро погиб мужчина

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В московском метрополитене на станции «Баррикадная» в результате наезда поезда погиб 19-летний москвич. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексея Мышляева.

«Примерно в 22.05 на станции «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена произошёл инцидент с пассажиром, в ходе которого 19-летний москвич оказался на жёстком пути под приближающимся электропоездом», — заявил Мышляев. 

По его словам, машинист электропоезда применил экстренное торможение, но несмотря на это поезд по инерции наехал на мужчину.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что в московском метро погиб гражданин Украины.

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