В Курганской области осудили четверых обвиняемых в нападениях на наркоторговцев
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
Установлено, что в 2015 году подсудимые напали на мужчину, чтобы похитить у него запрещённые препараты, но им помешал посторонний.
Через несколько дней двое из них начали вымогать деньги у гражданина Казахстана, который занимался телефонным мошенничеством.
В общей сложности, обвиняемые выручили 300 тыс. рублей.
Все четверо приговорены к реальным срокам — от четырёх лет трёх месяцев до десяти лет двух месяцев. Трое отправятся в колонию строгого режима.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Краснодарском крае осудили двух обвиняемых в совершении серии разбойных нападений.