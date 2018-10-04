В Курганской области осудили четверых обвиняемых в нападениях на наркоторговцев

В Курганской области осудили четверых жителей столицы региона, нападавших на наркоторговцев и мошенников. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областную прокуратуру.

Установлено, что в 2015 году подсудимые напали на мужчину, чтобы похитить у него запрещённые препараты, но им помешал посторонний.

Через несколько дней двое из них начали вымогать деньги у гражданина Казахстана, который занимался телефонным мошенничеством.

В общей сложности, обвиняемые выручили 300 тыс. рублей.

Все четверо приговорены к реальным срокам — от четырёх лет трёх месяцев до десяти лет двух месяцев. Трое отправятся в колонию строгого режима.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Краснодарском крае осудили двух обвиняемых в совершении серии разбойных нападений.