В Курганской области осудили четверых обвиняемых в нападениях на наркоторговцев

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В Курганской области осудили четверых жителей столицы региона, нападавших на наркоторговцев и мошенников. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на областную прокуратуру.
В Курганской области осудили четверых обвиняемых в нападениях на наркоторговцев
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Установлено, что в 2015 году подсудимые напали на мужчину, чтобы похитить у него запрещённые препараты, но им помешал посторонний.

Через несколько дней двое из них начали вымогать деньги у гражданина Казахстана, который занимался телефонным мошенничеством.

В общей сложности, обвиняемые выручили 300 тыс. рублей.

Все четверо приговорены к реальным срокам — от четырёх лет трёх месяцев до десяти лет двух месяцев. Трое отправятся в колонию строгого режима.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Краснодарском крае осудили двух обвиняемых в совершении серии разбойных нападений.

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